    22 Dec 2025 11:22 AM IST
    ‘ഗോ ​ട്രി​പ്സ്’ പു​തി​യ ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി ഓ​ഫി​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു

    മ​നാ​മ: യാ​ത്രാ​രം​ഗ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ 'ഗോ ​ട്രി​പ്സ്' ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തി​യ ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി ഓ​ഫി​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ വി​ശ്വ​സ്ത​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ യാ​ത്രാ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ ഓ​ഫി​സ് തു​റ​ന്ന​ത്. ഗോ ​ട്രി​പ്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ഖാ​ലി​ദ് ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ മ​ക​ൾ ശൈ​ഖ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഖ​ലീ​ഫ​യാ​ണ് പു​തി​യ ഓ​ഫി​സി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ ഓ​ഫി​സെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. പു​തി​യ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഗോ ​ട്രി​പ്സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൻ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം കി​ഴി​വ് ന​ൽ​കി. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഈ ​മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഗോ ​ട്രി​പ്സി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ & ജി​സി​സി വി​സ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഹോ​ട്ട​ൽ ബു​ക്കി​ങ്, ക്രൂ​യി​സ് യാ​ത്ര​ക​ൾ, യൂ​റെ​യി​ൽ പാ​സു​ക​ൾ, ഹോ​ളി​ഡേ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ, ട്രാ​വ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ തു​ട​ങ്ങി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഗോ ​ട്രി​പ്പി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബു​ക്കി​ങ്ങി​നു​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഗോ ​ട്രി​പ്സി​ന്റെ പു​തി​യ ഓ​ഫി​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യോ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യാം.

