Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:27 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ സ്നേ​ഹ​യാ​ത്ര

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ സ്നേ​ഹ​യാ​ത്ര
    ജി.​ടി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ സ്നേ​ഹ​യാ​ത്ര​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ: ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ് ഫോ​റം (ജി.​ടി.​എ​ഫ്) ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​യി സ്നേ​ഹ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നാ​യി ഈ ​യാ​ത്ര കൊ​ണ്ട് സാ​ധ്യ​മാ​യ​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ.​കെ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി സ​ത്യ​ൻ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​സീ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ജി​തേ​ഷ്, പ്ര​ജീ​ഷ് സ​ത്യ​ൻ പി.​ടി, അ​ഫ്സ​ൽ കെ.​പി, ശ്രീ​ജി​ല ബൈ​ജു, ന​ദീ​റ മു​നീ​ർ, മു​നീ​ർ, ബൈ​ജു, ഇ​ബ്രാ​ഹിം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സൗ​ഹൃ​ദ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ബോ​ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​താ​യും സ്നേ​ഹ​യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

