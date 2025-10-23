Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഗ്ലോ​ബ​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 10:29 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ് ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ് ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ് ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ് ഫോ​റം ന​ബി​സ​ല​യി​ൽ വെ​ച്ച് വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി​പേ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ​ത​രം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി. ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, വ​ടം​വ​ലി, സു​ന്ദ​രി​ക്കു പൊ​ട്ടു​കു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ.​കെ. അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​ണു വി.​കെ. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി സ​ത്യ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​സീ​ല​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഷി​നി​ത്ത്, പ്ര​ജീ​ഷ്, ബൈ​ജു, ന​ദീ​റ മു​നീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ശ്രീ​ജി​ല, ജി​തേ​ഷ്, അ​ഫ്സ​ൽ കെ.​പി, ഗോ​പി പി., ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, ര​ശ്മി​ൽ, ഹ​സ്സു​റ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഷ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​രും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. സാ​ജി​ദ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationGlobal Thikodiyan Forum
    News Summary - Global Thikodians Forum Onam Celebration
    Similar News
    Next Story
    X