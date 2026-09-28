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    ബഹ്റൈനിലെത്തിയ റെൻജി അച്ചനും ടെനി കൊച്ചമ്മക്കും വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി

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    ബഹ്റൈനിലെത്തിയ റെൻജി അച്ചനും ടെനി കൊച്ചമ്മക്കും വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി
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    മനാമ: ബഹ്‌റൈനിലെത്തിയ മാർത്തോമ്മാ ഇടവകയുടെ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗകനായ റവ. റെൻജി വർഗീസ് അച്ചനും ടെനി കൊച്ചമ്മക്കും വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. ഇടവക വികാരി റവ. ബിജു ജോൺ അച്ചൻ, കോ-വികാരി റവ. സാമുവൽ വർഗീസ് അച്ചൻ, ട്രസ്റ്റി മാത്യൂസ് ഫിലിപ്പ്, കൺവീനർ ഐപ്പ് ജോൺ, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഇടവകാംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

    സെപ്റ്റംബർ 29 മുതൽ ഒക്ടോബർ 1 വരെ മാർത്തോമ്മാ കോംപ്ലക്സിൽ നടക്കുന്ന ഇടവക കൺവെൻഷനിൽ റവ. റെൻജി വർഗീസ് അച്ചൻ വചനശുശ്രൂഷക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. ഒക്ടോബർ 5 വരെ അച്ചനും കൊച്ചമ്മയും ബഹ്‌റൈനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

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    News Summary - Renji Achan and Teni Kochamma given a warm reception upon arrival in Bahrain
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