    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 9:21 AM IST

    അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക ല​ക്ഷ്യം; സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ജ​ന​റ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്‌​സ് അ​തോ​റി​റ്റി

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്
    മ​നാ​മ: സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ജ​ന​റ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്‌​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (ജി.​എ​സ്.​എ) മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. എ​സ്‌.​സി.​വൈ.​എ​സ് ഫ​സ്റ്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​നും ജി.​എ​സ്.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്കു​മാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ജി.​എ​സ്.​എ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ജി.​എ​സ്.​എ സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​സ്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം, ടു​ബ്ലി​യി​ലെ കോം​പ്രി​ഹെ​ൻ​സി​വ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ മൈ​താ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, സൂ​ഖ് അ​ൽ ഷാ​ബി​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഹാ​ൾ ജി.​എ​സ്.​എ​യു​ടെ കാ​യി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ക, സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ഉ​പ​യോ​ഗം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​ള്ള സം​യോ​ജി​ത സൗ​ക​ര്യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.

    ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക വി​ക​സ​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള പൊ​തു​വാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.സു​സ്ഥി​ര​വും സം​യോ​ജി​ത​വു​മാ​യ കാ​യി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

