Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 1:01 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 1:01 PM IST

    2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ ജി.​ഡി.​പി​യി​ൽ 2.7 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മൊ​ത്തം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ 84.8 ശ​ത​മാ​നം എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്
    2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ ജി.​ഡി.​പി​യി​ൽ 2.7 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച
    മ​നാ​മ: യ​ഥാ​ർ​ഥ ജി.​ഡി.​പി​യി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ധ​ന​കാ​ര്യ, ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ജി.​ഡി.​പി​യി​ൽ 2.7 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക, ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 2.2% വ​ള​ർ​ച്ച​യും എ​ണ്ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 5.3% വ​ള​ർ​ച്ച​യും ഉ​ണ്ടാ​യി. ഇ​താ​ണ് മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ജി.​ഡി.​പി വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണം. സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മൊ​ത്തം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ 84.8 ശ​ത​മാ​നം എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്.

    ഹോ​ട്ട​ൽ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​ള​ർ​ച്ച നേ​ടി​യ​ത്, 10.3 ശ​ത​മാ​നം. ജി.​ഡി.​പി​യി​ലേ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല 7.5 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച നേ​ടി. നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല 5.4 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല 2.5 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ള​ർ​ന്നു. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ, ശാ​സ്ത്ര-​സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ 2.2 ശ​ത​മാ​ന​വും മൊ​ത്ത, ചി​ല്ല​റ വ്യാ​പാ​ര, റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ 2.0 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ള​ർ​ച്ച നേ​ടി. ഗ​താ​ഗ​ത, സം​ഭ​ര​ണ മേ​ഖ​ല 1.9ശ​ത​മാ​ന​വും വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ മേ​ഖ​ല 1.4 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് വ​ള​ർ​ച്ച നേ​ടി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 0.4 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ലും വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ (എ​ഫ്.​ഡി.​ഐ) മൂ​ല്യം 3.5% വ​ർ​ധി​ച്ച് 17.1 ബി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​ലെ​ത്തി.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും ബി​സി​ന​സ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വി​ക​സ​ന സൂ​ചി​ക​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

