Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 11:22 AM IST

    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി; ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് രാ​ജ്യം

    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി; ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് രാ​ജ്യം
    മ​നാ​മ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ബ​ഹ്റൈ​ൻ. ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സം​വി​ധാ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ‘നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ർ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ’ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തി​നെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ‘ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് പീ​സ്’ എ​ന്ന സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത രാ​ജ്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യു​ദ്ധം ത​ക​ർ​ത്ത ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ലി​നും ഉ​ട​ന​ടി തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​റ​ബ് സ​മാ​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ത്തി​നും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ര​ണ്ട് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ശാ​ശ്വ​ത സ​മാ​ധാ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കൂ. മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ ഈ ​സ​മാ​ധാ​ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

