    date_range 13 Dec 2025 11:03 AM IST
    date_range 13 Dec 2025 11:03 AM IST

    ഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ; ഉടമ്പടി പൂർണമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഹമദ് രാജാവും ഈജിപ്ത് പ്രസിഡന്റും

    ഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ; ഉടമ്പടി പൂർണമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഹമദ് രാജാവും ഈജിപ്ത് പ്രസിഡന്റും
    മ​നാ​മ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​ട​മ്പ​ടി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് അ​ൽ സീ​സി​യും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ, മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും, ഗ​സ്സ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ ജീ​വി​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും അ​വ​ർ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ അ​വ​രു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​ത് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം അ​റ​ബ്, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ജ​ണ്ട​ക​ളി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി, നീ​തി​യും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു ച​ട്ട​ക്കൂ​ടാ​യി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്, അ​റ​ബ് ഐ​ക്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പൊ​തു​വാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ളും ഏ​കോ​പ​ന​വും തു​ട​രാ​നും നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മി​ക​ച്ച ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    News Summary - Gaza ceasefire; King Hamad and Egyptian President call for full implementation of agreement
