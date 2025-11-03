Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    3 Nov 2025 10:22 AM IST
    3 Nov 2025 10:22 AM IST

    ഗേ​റ്റ്‌​വേ ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് ഫോ​റം

    പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി
    ഗേ​റ്റ്‌​വേ ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് ഫോ​റം
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗേ​റ്റ്‌​വേ ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്നാം പ​തി​പ്പി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി. ഗ​ള്‍ഫി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍, ബി​സി​ന​സ് നേ​താ​ക്ക​ള്‍, ന​യ​രൂ​പ​ക​ര്‍ത്താ​ക്ക​ള്‍, സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, സം​രം​ഭ​ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം 200ഓ​ളം അ​തി​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന ബോ​ര്‍ഡാ​ണ് ഫോ​റ​ത്തി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​മാ​യും എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, പു​തു​ത​ല​മു​റ സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് വ​ള​രാ​നും വി​ജ​യി​ക്കാ​നും ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 900ത്തി​ലേ​റെ ബ​ഹ്റൈ​നി പൗ​ര​ന്മാ​ർ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു കു​ടും​ബാം​ഗം എ​ന്ന നി​ല​ക്കു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​വ​രെ ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തും അ​വ​ർ​ക്ക് ട്രെ​യി​നി​ങ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തും. ബ​ഹ്റൈ​നി വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​വും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട ഒ​രു കാ​ര്യ​മാ​ണ്. വ​ള​രെ കൃ​ത്യ​നി​ഷ്ഠ​യോ​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നി​ക​ളു​മാ​ണ് അ​വ​ർ. ബ​ഹ്റൈ​നി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ സ​ന്തു​ഷ്ട​രാ​ണെ​ന്നും അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഞാ​ൻ ആ​ദ്യ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത് 1986ലാ​ണ്. രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഈ ​രാ​ജ്യം നേ​ടി​യ വ​ള​ർ​ച്ച എ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ഞാ​ൻ നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള എ​ല്ലാ​വി​ധ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​ത​ന്നെ ല​ഭി​ക്കും എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ബി​സി​ന​സ് വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​മാ​ണ് എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന​ത്. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ​ൽ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സും റോ​ബോ​ട്ടി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു ബി​സി​ന​സി​ലും ഇ​ന്ന് ആ​രും കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ആ ​ബി​സി​ന​സ് പി​ന്നോ​ട്ട് പോ​കും. മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കി​ല്ല. ​കൂ​ടാ​തെ, ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​നും പു​തി​യ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​കൂ​ടി വേ​ണം. കാ​ര​ണം, ന​മ്മ​ൾ ജോ​ലി സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. ഇ​ത് ര​ണ്ടും ഒ​രു​മി​ച്ച് പോ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

