    Bahrain
    date_range 18 Sept 2025 9:01 AM IST
    date_range 18 Sept 2025 9:01 AM IST

    വ​യ​ലി​നി​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ഗം​ഗ​യെ​ത്തും

    നാ​ളെ രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി
    മ​നാ​മ: വ​യ​ലി​ൻ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്‍റെ മാ​ന്ത്രി​ക​ത കൊ​ണ്ട് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സം​ഗീ​ത​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യം കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി ഗം​ഗ ശ​ശി​ധ​ര​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വ​യ​ലി​ൻ ക​ച്ചേ​രി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ശ്രാ​വ​ണം 2025ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നാ​ളെ (വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച) രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘ശ്രാ​വ​ണം 2025’ ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ‘നാ​ട​ൻ ക​ളി​ക​ൾ’ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് -ചി​ത്രം: സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ സം​ഗീ​ത​ത്തെ പു​തി​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ ഗം​ഗ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ച്ചേ​രി​ക്ക് ഇ​തി​നോ​ട​കം വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വി​ഖ്യാ​ത വ​യ​ലി​നി​സ്റ്റ് ബാ​ല​ഭാ​സ്ക​റി​ന്റെ വ​യ​ലി​ൻ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ ആ​കൃ​ഷ്ട​യാ​യി നാ​ല​ര വ​യ​സ്സി​ൽ​ത്ത​ന്നെ വ​യ​ലി​ൻ പ​ഠ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച ഗം​ഗ വൈ​ക്കം മ​ഹാ​ദേ​വ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലും മ​റ്റും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​ണ്. 12ാം വ​യ​സ്സി​ൽ ത​ന്നെ സം​ഗീ​ത ലോ​ക​ത്ത് ത​ന്‍റേ​താ​യ ഒ​രി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഗം​ഗ​യു​ടെ ക​ച്ചേ​രി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വി​രു​ന്നാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി.​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ലും അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ് (ശ്രാ​വ​ണം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ) 39291940.

    ക​ബ​ഡി മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ശ്രാ​വ​ണം 2025ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ ക​ബ​ഡി മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന് സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ക​ബ​ഡി ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

