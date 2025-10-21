Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 11:09 AM IST

    ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം: എം.​എ​ൻ. കാ​ര​ശ്ശേ​രി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും

    ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം: എം.​എ​ൻ. കാ​ര​ശ്ശേ​രി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    എം.​എ​ൻ. കാ​ര​ശ്ശേ​രി

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബി.​എം.​സി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബാ​ബു കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ​ബി തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴ് മ​ണി മു​ത​ൽ സെ​ഗ​യ്യ ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി.

    പ്ര​മു​ഖ ഗാ​ന്ധി​യ​നും ചി​ന്ത​ക​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ എം.​എ​ൻ. കാ​ര​ശ്ശേ​രി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. 'മാ​ന​വി​ക​ത വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തി​ൽ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്കും ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഏ​റെ പ്ര​സ​ക്തി​യു​ള്ള സ​മ​കാ​ലീ​ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

