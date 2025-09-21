Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    21 Sept 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:18 AM IST

    ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​ൽ’ ഇ​നി​യും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണമെന്നാവശ്യം

    ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​ൽ’ ഇ​നി​യും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണമെന്നാവശ്യം
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ത്ര​മാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ‍യ ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​ൽ’ ഇ​നി​യും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം.

    പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സും പ​ത്തു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ അ​പ​ക​ട ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യും ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ‘നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍’. പ്ര​വാ​സി, പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി, 25 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് കു​ടും​ബം എ​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​കാ​നാ​വു​ക. എ​ന്നാ​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​യും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    നി​ല​വി​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 500ഓ​ളം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ 16000 ത്തോ​ളം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ വ​ഴി​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് പ​ണ​ര​ഹി​ത ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ള്ള കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പോ​ലു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ലി​സ്റ്റി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് മ​റ്റൊ​രാ​വ​ശ്യം.

    ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ 13000 രൂ​പ അ​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി‍യാ​ത്ത പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ത​വ​ണ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പ​ണം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും അം​ഗ​ത്വം ചേ​രാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി 30 ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ര​ണ്ട് മാ​സ​മെ​ങ്കി​ലു​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്.

    TAGS:gulfcareNORKA
    News Summary - Further changes needed in 'Norka Care'
