Madhyamam
    date_range 24 Oct 2025 11:20 AM IST
    date_range 24 Oct 2025 11:20 AM IST

    സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​റി​നു​ള്ള ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി

    സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​റി​നു​ള്ള ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി.​യു​ടെ സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ തി​രൂ​ർ സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​റി​നാ​യു​ള്ള ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി. തി​രൂ​ർ വാ​ഗ​ൺ ട്രാ​ജ​ഡി ടൗ​ൺ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റ്റം ന​ട​ന്ന​ത്.

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ താ​നൂ​ർ, തി​രൂ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ കു​റു​ക്കോ​ളി മൊ​യ്തീ​ന് ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി.

    തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം മു​സ്ലിം ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ട്ടം ആ​ലി​ക്കോ​യ, മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കോ​ക്കൂ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഷാ​ഫി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​നൈ​സ് മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി, കെ.​എം.​സി.​സി തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​സ്ത​ഫ പ​യ്യ​ന​ങ്ങാ​ടി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പൂ​ക്ക​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Funds for CH Center transferred
