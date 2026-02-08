Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഫ​ൺ ഡേ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 9:11 AM IST

    ഫ​ൺ ഡേ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ​ൺ ഡേ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ വ​നി​താ ഫോ​റം ഫ​ൺ ഡേ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ വ​നി​താ ഫോ​റം അ​ടു​ത്തി​ടെ താ​ഴ്ന്ന വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു ഫ​ൺ ഡേ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ൻ​ഡ​ല​സ് ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 100 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പാ​ർ​ക്കി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ ന​ട​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ദി​നാ​ഘോ​ഷം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക ഗെ​യി​മു​ക​ളും കേ​ക്ക് ക​ട്ടി​ങ്ങും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ പാ​യ്ക്കു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന ഹാം​പ​റു​ക​ളും ന​ൽ​കി.

    ക​ൽ​പ​ന പാ​ട്ടീ​ൽ, നി​മ്മി റോ​ഷ​ൻ, ശ്യാ​മ​ള, ഹേ​മ​ല​ത സി​ങ്, റെ​യ്‌​ന ക്ലി​ഫോ​ർ​ഡ്, സ്വ​പ്ന, പാ​പ്പി​ഹ ഗു​ഹ, രാ​ജേ​ശ്വ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​നി​താ ഫോ​റ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ന​മ്മു​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലു​ള്ള താ​ഴ്ന്ന വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം വ​ള​ർ​ത്തു​ക, അ​വ​ശ്യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക, അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് വ​നി​താ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ദൗ​ത്യം.

    ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നും ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള ഒ​രു യ​ഥാ​ർ​ഥ വേ​ദി​യാ​കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് വി​മ​ൻ​സ് ഫോ​റ​ത്തെ 32225044 / 39587681 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Fun day organized
    Similar News
    Next Story
    X