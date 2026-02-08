ഫൺ ഡേ സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷന്റെ വനിതാ ഫോറം അടുത്തിടെ താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്കായി ഒരു ഫൺ ഡേ സംഘടിപ്പിച്ചു. ആൻഡലസ് ഗാർഡനിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഏകദേശം 100 പേർ പങ്കെടുത്തു.
പാർക്കിലൂടെയുള്ള ഊർജസ്വലമായ നടത്തത്തോടെയാണ് ദിനാഘോഷം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് സാംസ്കാരിക പ്രകടനങ്ങളും വിവിധ സംവേദനാത്മക ഗെയിമുകളും കേക്ക് കട്ടിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ പങ്കാളികൾക്കും ഉച്ചഭക്ഷണ പായ്ക്കുകളും സമ്മാന ഹാംപറുകളും നൽകി.
കൽപന പാട്ടീൽ, നിമ്മി റോഷൻ, ശ്യാമള, ഹേമലത സിങ്, റെയ്ന ക്ലിഫോർഡ്, സ്വപ്ന, പാപ്പിഹ ഗുഹ, രാജേശ്വരി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള വനിതാ ഫോറത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് പരിപാടി ഏകോപിപ്പിച്ചത്.
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായ സ്ത്രീകളുടെ ആശയവിനിമയം വളർത്തുക, അവശ്യ പിന്തുണ നൽകുക, അവരുടെ പ്രതിരോധശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ഐ.സി.ആർ.എഫ് വനിതാ ഫോറത്തിന്റെ ദൗത്യം.
ഇടപെടലിനും ശാക്തീകരണത്തിനുമുള്ള ഒരു യഥാർഥ വേദിയാകാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഐ.സി.ആർ.എഫ് വിമൻസ് ഫോറത്തെ 32225044 / 39587681 എന്നീ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
