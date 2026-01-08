Begin typing your search above and press return to search.
    പ​ഠ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം വി​നോ​ദ​വും: ദാ​റു​ൽ ഈ​മാ​ൻ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ ഏ​ക​ദി​ന പ​ഠ​ന​യാ​ത്ര ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി

    പ​ഠ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം വി​നോ​ദ​വും: ദാ​റു​ൽ ഈ​മാ​ൻ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ ഏ​ക​ദി​ന പ​ഠ​ന​യാ​ത്ര ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി
    ദാ​റു​ൽ ഈ​മാ​ൻ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ ഏ​ക​ദി​ന പ​ഠ​ന​യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം അ​ദാ​രി പാ​ർ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ദാ​റു​ൽ ഈ​മാ​ൻ മ​നാ​മ, റി​ഫ മ​ദ്റ​സ കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഏ​ക​ദി​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 200 ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഈ ​യാ​ത്ര അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ പൂ​ർ​ണ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷ​യോ​ടെ​യും ന​ട​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് യാ​ത്ര​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാം​സ്കാ​രി​ക ച​രി​ത്രം പേ​റു​ന്ന ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഫോ​ർ​ട്ട്, ബ​ഹ്റൈ​ൻ മു​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ജ​ന്മ ഗൃ​ഹം, ഓ​ർ​ഗാ​നി​ക് കാ​ർ​ഷി​ക കേ​ന്ദ്രം, ആ​ലി​യി​ലെ മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്രം, അ​ദാ​രി പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ്ഞാ​ന​വും വി​നോ​ദ​വും ഒ​രു​പോ​ലെ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ. പ്ര​കൃ​തി​യു​മാ​യും ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് യാ​ത്ര വ​ള​രെ ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​യി മാ​റി. ഈ ​യാ​ത്ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​ത്ത​രം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, വി​നോ​ദ യാ​ത്ര​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ക​ഴി​വു​ക​ളും വ്യ​ക്തി​ത്വ​വി​ക​സ​ന​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ത്ത​രം യാ​ത്ര​ക​ൾ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    യൂ​നു​സ് സ​ലീം, എ.​എം. ഷാ​ന​വാ​സ്, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് അ​ലി, ജാ​സി​ർ പി.​പി, സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ജി, ഫാ​ഹി​സ, ഷ​ഹീ​ന നൗ​മ​ൽ, റ​സീ​ന അ​ക്ബ​ർ, ന​ദീ​റ ഷാ​ജി, സ​ക്കി​യ്യ, ഹേ​ബ ന​ജീ​ബ്, ഫ​സീ​ല അ​ബ്ദു​ല്ല, മു​ർ​ഷി​ദ സ​ലാം, ബു​ഷ്റ ഹ​മീ​ദ്, സൈ​ഫു​ന്നി​സ റ​ഫീ​ഖ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ്, സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​റൂ​ഖ്, ലു​ലു ഹ​ഖ്, സൗ​ദ പേ​രാ​മ്പ്ര, ഷാ​നി സ​ക്കീ​ർ, ശൈ​മി​ല നൗ​ഫ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

