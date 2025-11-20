Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    20 Nov 2025 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 2:07 PM IST

    നി​റ​ഞ്ഞ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം; ശാ​ന്തി സ​ദ​നം ‘ആ​ർ​ദ്രം’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    നി​റ​ഞ്ഞ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം; ശാ​ന്തി സ​ദ​നം ‘ആ​ർ​ദ്രം’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ ‘ആ​ർ​ദ്രം’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പി.​എം.​എ.

    ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ശാ​ന്തി സ​ദ​നം ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ശി​ശു​ദി​ന​ത്തി​ൽ ‘ആ​ർ​ദ്രം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. വി​പു​ല​മാ​യ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ന​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ പി.​എം.​എ. ഗ​ഫൂ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത് വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നാ​ൽ അ​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് പി.​എം.​എ. ഗ​ഫൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    താ​ൻ ത​നി​ക്കും സ്വ​ന്തം കു​ടും​ബ​ത്തി​നും​വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മ​ല്ല എ​ന്ന ആ​ത്മ​ബോ​ധം പ്ര​വാ​സി​ക്കു​ണ്ടെ​ന്നും ശാ​ന്തി സ​ദ​നം ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നാ​യി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച സി​റാ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ശാ​ന്തി​സ​ദ​നം ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ൽ​മാ​നി​യ കെ.​സി.​ടി ഹാ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഹാ​ളി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മാ​യി നി​റ​ഞ്ഞ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​താ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​വി​ഷ്കാ​ര​വും അ​ര​ങ്ങേ​റി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ പു​റ​ക്കാ​ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ശാ​ന്തി​സ​ദ​നം ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ വി​ള​യാ​ട്ടൂ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന സി​റാ​സ് റി​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ വി​ല്ലേ​ജി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥ​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സീ​മ​ൽ റ​ഹ്മാ​ന്റെ ര​ചി​ച്ച ‘പി.​ഒ.​വി : പോ​യ​ന്റ് ഓ​ഫ് വ്യൂ ​ഓ​ഫ് എ ​ടീ​നേ​ജ​ർ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ കൊ​ല്ലം, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ന്മാ​രാ​യ ജ​മാ​ൽ ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല, മോ​നി ഒ​ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ജേ​ക്ക​ബ് തേ​ക്കു​തോ​ട്, സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ശാ​ന്തി സ​ദ​നം ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എം. ഹം​സ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഫ്സ​ൽ ക​ള​പ്പു​ര​യി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ എം. ​ജാ​ബി​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹി​മാ​ൻ അ​സീ​ൽ, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ഒ.​കെ. കാ​സിം, സി​റാ​ജ് മാ​ക്ക​ണ്ടി, എ​ൻ. ബി​ജു, ഷി​നി​ത്ത്, പ്ര​ജീ​ഷ്, ജ​സീ​ർ തി​ക്കോ​ടി, റ​ഹീം ന​ന്തി, ഗ​ഫൂ​ർ മൂ​ക്കു​ത​ല, ജ​ലീ​ൽ ജെ.​പി.​കെ, മൂ​സ കെ. ​ഹ​സ​ൻ, ജി​തേ​ഷ്, നി​ബി​ൻ, ര​ശ്മി​ൽ, ഹ​രീ​ഷ്, ബൈ​ജു, പി.​ടി. സ​ത്യ​ൻ, സാ​ജി​ദ്, ടി.​ടി. ശി​ഹാ​ബ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം, ര​ൻ​ജി സ​ത്യ​ൻ, ജ​മീ​ല അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ് മാ​ൻ, ഫാ​ത്വി​മ, റ​ഹ്മ​ത്ത്, ഹ​സൂ​റ, ശ്രീ​ജി​ല ബൈ​ജു, സ​റീ​ന, റ​സീ​ന, ലൂ​ന ഷ​ഫീ​ഖ്, റ​ഷീ​ദ സു​ബൈ​ർ, ജി​ജി മു​ജീ​ബ്, ന​ദീ​റ മു​നീ​ർ, വി​നീ​ത, ഹ​ഫ്സ​ത്ത്, ഷം​ന, റ​ജി​ല, ഷ​മീ​മ, സ​ഫി​യ, ആ​ബി​ദ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ ‘ആ​ർ​ദ്രം’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​വു​റ്റ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഡോ. ​മം​ഗ​ളം സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ അ​മാ​ദ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ ശാ​ന്തി സ​ദ​നം ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ആ​ർ​ദ്രം’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ന​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ പി.​എം.​എ. ഗ​ഫൂ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ച് ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. നാ​ട്ടി​ലും പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തും നി​ര​വ​ധി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ ച​ന്ദ്ര​മ്മ മാ​ധ​വ​ൻ നാ​യ​ർ (സി.​എം.​എ​ൻ) ട്ര​സ്റ്റ് മു​ഖേ​ന വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് വീ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​ക​ൽ, രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​ക​ൽ, നി​രാ​ലം​ബ​ർ​ക്കാ​യി പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ൽ​ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    X