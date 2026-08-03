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    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Aug 2026 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Aug 2026 9:34 AM IST

    ഇന്ധനവില പരിഷ്കരിച്ചു; പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ

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    ഇന്ധനവില പരിഷ്കരിച്ചു; പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ
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    മനാമ: രാജ്യത്തെ പ്രതിമാസ ഇന്ധന വിലനിർണ്ണയ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്യുവൽ പ്രൈസ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ ബഹ്റൈനിൽ പുതിയ ഇന്ധനവില നിലവിൽ വന്നു. പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള ഇന്ധനവില താഴെ പറയുന്നതാണ്: ജയ്യിദ് (91): ലിറ്ററിന് 0.222 ദീനാർ, മുംതാസ് (95): ലിറ്ററിന് 0.247 ദീനാർ, സൂപ്പർ (98): ലിറ്ററിന് 0.362 ദീനാർ, ഡീസൽ: ലിറ്ററിന് 0.229 ദീനാർ. വില ഘടനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെങ്കിലും ബഹ്റൈനി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഡീസൽ സബ്‌സിഡി തുടരുമെന്ന് ഫ്യുവൽ പ്രൈസ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:newsfuel priceBahrain News
    News Summary - Fuel prices revised, new rates,
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