Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 8:54 AM IST

    ഫ്ര​ണ്ട്സ് സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ കാ​മ്പ​യി​ൻ; ല​ഘു​ലേ​ഖ പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു

    ഫ്ര​ണ്ട്സ് സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ കാ​മ്പ​യി​ൻ; ല​ഘു​ലേ​ഖ പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു
    മ​നാ​മ: ‘പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഫ്ര​ണ്ട്സ് സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ല​ഘു​ലേ​ഖ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ദി​ശ സെ​ന്റ​റി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ എം.​എം അ​ഹ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖി​ന് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ജീ​വി​ത പ​ദ്ധ​തി​യും സ​ദാ​ചാ​ര പെ​രു​മാ​റ്റ മ​ര്യാ​ദ​ക​ളും, നീ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പാ​ഠ​ങ്ങ​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​മാ​ൽ ന​ദ്‌​വി ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ, അ​സി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

