ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റഡി സർക്കിൾ കാമ്പയിൻ; ലഘുലേഖ പ്രകാശനംചെയ്തുtext_fields
മനാമ: ‘പ്രവാചകൻ നീതിയുടെ സാക്ഷ്യം’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റഡി സർക്കിൾ നടത്തി വരുന്ന കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലഘുലേഖ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ദിശ സെന്ററിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് സുബൈർ എം.എം അഹ്മദ് റഫീഖിന് നൽകിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്.
പ്രവാചകൻ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച ജീവിത പദ്ധതിയും സദാചാര പെരുമാറ്റ മര്യാദകളും, നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.പരിപാടിയിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഈദ് റമദാൻ നദ്വി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജമാൽ നദ്വി ഇരിങ്ങൽ, അസി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈൻ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.
