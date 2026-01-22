Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:46 AM IST

    ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ വ​നി​ത ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ വ​നി​ത ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ഹീ​ന നൗ​മ​ൽ, ഏ​രി​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ മി​ഹ്റ മൊ​യ്തീ​ൻ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 2026-27 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഏ​രി​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ മി​ഹ്റ മൊ​യ്തീ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ഹീ​ന നൗ​മ​ൽ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ​മാ​ർ

    റ​സീ​ന അ​ക്ബ​ർ ഫ​സീ​ല ഹാ​രി​സ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​ഫു​ന്നി​സ റ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.ബു​ഷ്‌​റ ഹ​മീ​ദ്, സു​നീ​റ ശ​മ്മാ​സ്, ജ​സീ​ന അ​ശ്റ​ഫ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ ഏ​രി​യ സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.ഗു​ദൈ​ബി​യ യൂ​നി​റ്റ്: ജ​സീ​ന അ​ശ്റ​ഫ്‌ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), മെ​ഹ​ർ ന​ദീ​റ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സൈ​ഫു​ന്നി​സ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഷാ​ഹി​ദ സി​യാ​ദ് (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി).

    മ​നാ​മ യൂ​നി​റ്റ്: ബു​ശ്റ ഹ​മീ​ദ് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), റ​സീ​ന അ​ക്ബ​ർ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), റ​ഷീ​ദ ബ​ദ​ർ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഷ​മീ​ന ല​ത്തീ​ഫ് (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി). സി​ഞ്ച് യൂ​നി​റ്റ്: സു​നീ​റ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), സു​ആ​ദ ഇ​ബ്രാ​ഹിം (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), റ​ഷീ​ദ സു​ബൈ​ർ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), സ​കി​യ്യ സ​മീ​ർ (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി).ജി​ദ്ഹ​ഫ്‌​സ് യൂ​നി​റ്റ്: നൂ​റ ശൗ​ക്ക​ത്ത​ലി (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഫ​സീ​ല ഷാ​ഫി (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സാ​ജി​ത സ​ലീം (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഫ​രീ​ദ ന​സീം ( ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി).

    തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സു​ബൈ​ർ എം.​എം, കേ​ന്ദ്ര സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ലു​ബൈ​ന ഇ​ബ്റാ​ഹീം, റ​ഷീ​ദ സു​ബൈ​ർ, ശൈ​മി​ല നൗ​ഫ​ൽ, സു​ബൈ​ദ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, മി​ഹ്റ മൊ​യ്‌​തീ​ൻ, ഫ​സീ​ല ഹാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamaWomen OfficersBahrain NewsFriens Social Association
    News Summary - Friends Social Association Manama Women Officers
    Similar News
    Next Story
    X