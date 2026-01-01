Begin typing your search above and press return to search.
    ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ; സു​ബൈ​ർ എം.​എം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി

    ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ; സു​ബൈ​ർ എം.​എം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി
    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്- സു​ബൈ​ർ എം.​എം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ - ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി - വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ജ​മാ​ൽ ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ - വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ - അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 2026-2027 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സു​ബൈ​ർ എം.​എം പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വ്യാ​പാ​ര - ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ സു​ബൈ​ർ എം.​എം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​റ്റ്യാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്.

    മി​ക​ച്ച സം​ഘാ​ട​ക​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നും കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ അ​ദ്ദേ​ഹം സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ലു​വ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ൽ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​ണ്. മി​ക​ച്ച സം​ഘാ​ട​ക​നാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം സീ​നി​യ​ർ സ​പ്ലൈ ചെ​യി​ൻ, കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട്സ് സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ആ​ണ്.

    ആ​ഗോ​ള എ​ണ്ണ, വാ​ത​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ഇ​ദ്ദേ​ഹം സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് സോ​ഴ്‌​സി​ങ് വി​ദ​ഗ്ധ​നും കൂ​ടി​യാ​ണ്. സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി, ജ​മാ​ൽ ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രും സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ്. ജാ​സി​ർ പി.​പി, ജ​ലീ​ൽ വി, ​അ​നീ​സ് വി.​കെ, ലു​ബൈ​ന ഷ​ഫീ​ഖ്, റ​ഷീ​ദ സു​ബൈ​ർ, ഫാ​ത്തി​മ സ്വാ​ലി​ഹ്, അ​ജ്‌​മ​ൽ ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, യൂ​നു​സ് സ​ലിം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ജി, സ​ജീ​ബ്, ഗ​ഫൂ​ർ മൂ​ക്കു​ത​ല, മൂസ കെ. ഹസ്സൻ എ​ന്നി​വ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ബൈ​ർ എം.​എം അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു.

