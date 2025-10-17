Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 6:55 AM IST

    ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം

    ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം
    ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സു​ബൈ​ർ എം.​എം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ തു​റ​ക​ളി​ലു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​ര​സ്പ​ര​മു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കാ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ഴ​യ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​താ​ക്കാ​നും ഇ​ത്ത​രം സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ മു​ഖേ​ന സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ എം.​എം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​മാ​ൽ ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഹ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​ത്തെ​യും ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ലൈ​വ് ക്വി​സി​ന് അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ്, സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യോ​ഗാ​ന​ന്ദ്, വൈ​ഗ, ന​യ​ന എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സോ​ന സ​ക്ക​രി​യ, ഷാ​നി സ​ക്കീ​ർ, ഷി​ഫ സാ​ബി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബി​ന്ദു, യോ​ഗി, ലി​മ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.

    വി​ജ​യി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. റി​ഫ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മൂ​സ കെ.​ഹ​സ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ് യു​ദ്ദീ​ൻ, ന​ദീ​റ ഷാ​ജി, റ​ഷീ​ദ സു​ബൈ​ർ, സ​ഈ​ദ റ​ഫീ​ഖ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

