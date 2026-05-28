Posted Ondate_range 28 May 2026 9:50 AM IST
ഫ്രൻഡ്സ് മനാമ ഏരിയ പ്രവർത്തക സംഗമം
News Summary - Friends Manama Area Activists' Meeting
മനാമ: ഫ്രൻഡ്സ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ മനാമ ഏരിയ പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. സിഞ്ചിലെ ഫ്രൻഡ്സ് സെൻ്ററിൽ നടന്ന സംഗമം കേന്ദ്ര ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സഈദ് റമദാൻ നദ് വി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എ.എം. ഷാനവാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണം , സ്കിൽ ഷെയറിംഗ്, മോട്ടിവേഷൻ എന്നീ സെഷനുകളിൽ യഥാക്രമം ഡോ. നജീബ് ടി.എ, മുഹമ്മദ് മുഹിയുദ്ദീൻ, അലി അശ്റഫ് എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു. നസീം സബാഹിൻ്റെ പ്രാർഥനയോടെ ആരംഭിച്ച സംഗമത്തിൽ ഫാറൂഖ് വി.പി സ്വാഗതവും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിയാസ് യു.കെ സമാപനവും നിർവഹിച്ചു. മുഹമ്മദ് നോഷിൻ പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു.
