Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 8:51 AM IST

    ഫ്ര​ണ്ട്സ് കാ​മ്പ​യി​ൻ; പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    friends study circle
    ഫ്ര​ണ്ട്സ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​നാ​മ ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​മാ​ൽ ന​ദ്‌​വി ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​നാ​മ : ഫ്ര​ണ്ട്സ് സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ; നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം’ എ​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​നാ​മ ഏ​രി​യ പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സി​ഞ്ചി​ലെ ഫ്ര​ണ്ട്സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​മാ​ൽ ന​ദ്‌​വി ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു വ​രു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് നീ​തി​കൊ​ണ്ട് അ​ർ​ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ല്ലാ​ഹു പ്ര​വാ​ച​ക​ന്മാ​രെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​തും അ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ദ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തും ലോ​ക​ത്ത് നീ​തി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. നീ​തി​യും കാ​രു​ണ്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി സൂ​ക്ത​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ. വം​ശീ​യ​ത​യും കു​ടും​ബ​മാ​ഹാ​ത്മ്യ​വും സ്വാ​ർ​ഥ​ത​യും പ്ര​വാ​ച​ക​ദ​ർ​ശ​നം നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. നീ​തി​യു​ടെ കാ​വ​ലാ​ളാ​വാ​ൻ​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മു​ഹ്‌​യു​ദ്ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.അ​വ്വാ​ബ് സു​ബൈ​ർ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​ജി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​സ്‌​ലം വേ​ളം സ​മാ​പ​ന​വും ന​ട​ത്തി.

    TAGS:Gulf NewscampaignBahrain NewsFriends study circle
