Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഫ്ര​ണ്ട്സ് കാ​മ്പ​യി​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 10:00 AM IST

    ഫ്ര​ണ്ട്സ് കാ​മ്പ​യി​ൻ പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ്ര​ണ്ട്സ് കാ​മ്പ​യി​ൻ പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഫ്ര​ണ്ട്സ് കാ​മ്പ​യി​ൻ, റി​ഫ ഏ​രി​യ പൊ​തു പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പി.​പി ജാ​സി​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഫ്ര​ണ്ട്സ് സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ; നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം’ എ​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​ഫ ഏ​രി​യ പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദി​ശ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യു​വ​പ​ണ്ഡി​ത​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ജാ​സി​ർ പി.​പി വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ന​ബി​യോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വു​ന്ന​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തു​മ്പോ​ളാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ​ഗാ​മി​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​ച​ക അ​നു​ച​ര​ന്മാ​ർ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​ച​ക​നെ സ്നേ​ഹി​ച്ച​ത്. മ​ർ​ദി​ത​രും പീ​ഡി​ത​രു​മാ​യ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നും പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ.

    നീ​തി​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ അ​തി​ജാ​ഗ്ര​ത കാ​ണി​ച്ച പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ സ്വ​ന്തം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ട് പോ​ലും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്തി​രു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​വാ​ച​ക ച​ര്യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മൂ​സ കെ. ​ഹ​സ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. റ​യാ​ൻ സ​ക്ക​രി​യ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജാ​ഹ് കെ ​സ്വാ​ഗ​ത​വും ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് സ​മാ​പ​ന​വും ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:campaignfriendsorganizedpublic lecture
    News Summary - Friends Campaign organized a public lecture
    Similar News
    Next Story
    X