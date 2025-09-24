Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 2:26 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 2:26 PM IST

    ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് കാ​മ്പ​യി​ൻ: മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് കാ​മ്പ​യി​ൻ: മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ

    ജ​മാ​ൽ ന​ദ്‌​വി ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ‘പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം’ എ​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഹാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​മാ​ൽ ന​ദ്‌​വി ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കാ​ര​ണ​ത്താ​ലു​ള്ള വി​യോ​ജി​പ്പോ ശ​ത്രു​ത​യോ അ​വ​ർ​ക്ക് നീ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക​രു​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യാ​ണ് വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​മാ​തൃ​ക. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ബോ​ധ​നം കേ​വ​ലം ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം പ​രി​മി​ത​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ സ​ക​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യും സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലും നീ​തി​യു​ടെ പ​ക്ഷ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കാ​നാ​ണ് വി​ശ്വാ​സി​സ​മൂ​ഹം പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഊ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഹ​മ്മ​ദ്ഖി ദി​ലാ​വ​ർ ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ നി​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. എ​ൻ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം കൂ​ട്ടു​കാ​രാ​യ ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ റ​ഫീ​ഖ്, ഹ​വ്വ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​സാ​ൻ സൈ​ദ് ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സു​ബൈ​ദ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ഹേ​ബ ന​ജീ​ബ്, സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ, ജ​ലീ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല, ഷു​ഹൈ​ബ്, ഇ​ജാ​സ്, ജ​ലീ​ൽ വി.​കെ. ഖാ​ലി​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain Newsgulf news malayalamFamily AssociationIYCC Muharraq Area
    News Summary - Friends Campaign: Muharraq Area Family Association Organized
    Similar News
    Next Story
    X