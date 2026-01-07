ഫ്രൻഡ്സ് അസോസിയേഷൻ വനിത വിഭാഗം; പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുtext_fields
മനാമ: ഫ്രൻഡ്സ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ വനിത വിഭാഗം 2026-2027 കാലയളവിലേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
ഫാത്തിമ സാലിഹ് പ്രസിഡന്റും ശൈമില നൗഫൽ ജനറൽ സെ ക്രട്ടറിയുമാണ്. സൗദ പേരാമ്പ്ര, ഷബീഹ ഫൈസൽ എന്നിവർ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരും ലുലു അബ്ദുൽഹഖ് ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിയുമാണ്. സോന സക്കരിയ, നദീറ ഷാജി, മെഹ്റ മൊയ്തീൻ, സുബൈദ മുഹമ്മദലി, ഷാനി റിയാസ് എന്നിവരാണ് കേന്ദ്ര സമിതി അംഗങ്ങൾ. ഫ്രൻഡ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സുബൈർ എം.എം, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് മുഹിയുദ്ദീൻ എന്നിവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.
ദിശ സെന്ററിൽ നടന്ന ലുബൈന ഇബ്റാഹീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ശൈമില നൗഫൽ സ്വാഗതമാശംസിക്കുകയും ഫാത്തിമ സാലിഹ് സമാപനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു.
