Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    7 Jan 2026 2:11 PM IST
    Updated On
    7 Jan 2026 2:11 PM IST

    ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം; പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം; പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    1, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫാ​ത്തി​മ സ്വാ​ലി​ഹ് 2,ജ​ന.​സെ​ക്ര ഷൈ​മി​ല നൗ​ഫ​ൽ

    മ​നാ​മ: ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം 2026-2027 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഫാ​ത്തി​മ സാ​ലി​ഹ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ശൈ​മി​ല നൗ​ഫ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ്. സൗ​ദ പേ​രാ​മ്പ്ര, ഷ​ബീ​ഹ ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രും ലു​ലു അ​ബ്ദു​ൽ​ഹ​ഖ് ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ്. സോ​ന സ​ക്ക​രി​യ, ന​ദീ​റ ഷാ​ജി, മെ​ഹ്‌​റ മൊ​യ്തീ​ൻ, സു​ബൈ​ദ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ഷാ​നി റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ എം.​എം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ദി​ശ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ലു​ബൈ​ന ഇ​ബ്റാ​ഹീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ശൈ​മി​ല നൗ​ഫ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​മാ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ഫാ​ത്തി​മ സാ​ലി​ഹ് സ​മാ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    TAGS:Friends associationBahrain NewsWomen's SectionNew office bearers
