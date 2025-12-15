Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:52 AM IST

    ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    മ​നാ​മ: ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ല്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ന്റെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ മൂ​സ കെ. ​ഹ​സ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ര്‍ 16 ചൊ​വ്വ വൈ​കീ​ട്ട് 3.00 മ​ണി​ക്ക് സി​ഞ്ചി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ്‍ലി ക്ല​ബി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ, വ​നി​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. വ​ടം​വ​ലി, ന​ട​ത്തം, പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ട് ഔ​ട്ട്, പി​റ​കോ​ട്ടു​ള്ള ന​ട​ത്തം, സാ​ക്ക് റൈ​സ്, പു​ഷ് അ​പ്പ്, ഓ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ അ​റ​ബ് പ്ര​മു​ഖ​രും സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

