Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 8:37 AM IST

    ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.
    ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​തി​വി​പു​ല​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബീ​ച്ച് ബെ ​റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഓ​ണ​ത്ത​നി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ ന​യ​ന​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. തി​രു​വാ​തി​ര, ഓ​ണ പാ​ട്ട്, നൃ​ത്തം, വ​ള്ള പാ​ട്ട്, മാ​വേ​ലി, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ അ​തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യാ​വു​ന്ന​വ​യാ​ണ്.

    പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വ​നി​താ വി​ങ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഫാ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റോ​ബി ജോ​ർ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ പാ​ല​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബ്ല​സ​ൻ മാ​ത്യു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. "പാ​ല പൂ​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ" എ​ന്ന ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ച​യി​താ​വ് ഫാ​റ്റ് അം​ഗം കൂ​ടി​യാ​യ ആ​ശാ രാ​ജീ​വി​നെ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. വ​നി​താ വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നു ബി​ജു, ഫാ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജെ​യിം​സ് ഫി​ലി​പ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ബി​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ബി​ജു മു​തി​ര​കാ​ല​യി​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​നു ഐ​സ​ക്, മാ​ത്യു പാ​ലി​യേ​ക്ക​ര, മ​നോ​ജ് ശ​ങ്ക​ര​ൻ, വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, രാ​ജീ​വ്‌ കു​മാ​ർ, ജോ​സ​ഫ് ക​ല്ലൂ​പ്പാ​റ, ടോ​ബി മാ​ത്യു, നൈ​നാ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്, ഷി​ജി​ൻ ഷാ​ജി, ഷി​ബു കൃ​ഷ്ണ, നെ​ൽ​ജി​ൽ നെ​പ്പോ​ളി​യ​ൻ, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ, അ​ദ​നാ​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ.​ജി. ദേ​വ​രാ​ജ്, ബോ​ബ​ൻ ഇ​ടി​ക്കു​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി "ടീം ​സി​ത്താ​റി​ന്റെ" നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന​വി​രു​ന്നും ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം കെ.​ഒ എ​ബ്ര​ഹാം, സീ​നി​യ​ർ അം​ഗം ജോ​യ് വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പാ​രി​തോ​ഷി​ക​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

