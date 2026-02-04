Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Feb 2026 2:12 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Feb 2026 2:12 PM IST

    ഹമദ് രാജാവിന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രത്യേക സന്ദേശം

    ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും
    ഹമദ് രാജാവിന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രത്യേക സന്ദേശം
    ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ അ​യ​ച്ച എ​ഴു​ത്തു സ​ന്ദേ​ശം ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്

    കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ അ​യ​ച്ച എ​ഴു​ത്തു​സ​ന്ദേ​ശം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഫ്ര​ഞ്ച് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ എ​റി​ക് ഗി​രാ​ഡ് ടെ​ൽ​മെ ആ​ണ് സ​ന്ദേ​ശം രാ​ജാ​വി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഫ്രാ​ൻ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ന്ദ​ശേ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യം.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ​ര​സ്പ​ര​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഫ്ര​ഞ്ച് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കു​മാ​യു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഈ ​ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ണി​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും സൗ​ഹൃ​ദം ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തെ​യും രാ​ജാ​വ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും ആ​ഗോ​ള​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന സ​ജീ​വ പ​ങ്കി​നെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:king hamadfrench presidentBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - French President's special message to King Hamad
