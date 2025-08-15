ഐക്യം പ്രതിഫലിപ്പിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യംtext_fields
ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന്റെ ശുഭകരമായ അവസരത്തിൽ, എല്ലാവർക്കും ഊഷ്മളമായ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഇന്ന്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്ത സേനാനികളെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ അവർ വിലമതിച്ച മൂല്യങ്ങളായ ഐക്യം, പ്രതിരോധശേഷി, പുരോഗതിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയെക്കുറിച്ചും നാം ചിന്തിക്കുന്നു. അക്കാദമിക് മികവിന്റെയും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തിന്റെയും സമൂഹസേവനത്തിന്റെയും 75 വർഷത്തെ മഹത്തായ വാർഷികങ്ങൾ - പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വർഷം ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.
1950ൽ എളിയ തുടക്കം മുതൽ അറേബ്യൻ ഗൾഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഹ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായി മാറുന്നതുവരെ, സ്കൂളിന്റെ യാത്ര നമ്മുടെ മഹത്തായ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വളർച്ചയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.18 ദേശീയതകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 12000 വിദ്യാർഥികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു. സി.ബി.എസ്.ഇ അംഗീകൃതവും യുനെസ്കോയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തതുമായ ഒരു സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനികൾ നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തിനായി വിഭാവനം ചെയ്തതുപോലെ, സമൂഹത്തിന് അർഥവത്തായ സംഭാവന നൽകുന്ന ആഗോള പൗരന്മാരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സ്കൂൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഐക്യം, സമഗ്രത, മികവ് എന്നിവയുടെ ആദർശങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം. ജയ് ഹിന്ദ്!
