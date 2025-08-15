Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഐ​ക്യം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 11:03 AM IST

    ഐ​ക്യം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ​ക്യം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം
    cancel
    camera_alt

    അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ് (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ)

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ശു​ഭ​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ, എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന്, ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത സേ​നാ​നി​ക​ളെ സ്മ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ വി​ല​മ​തി​ച്ച മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ഐ​ക്യം, പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി, പു​രോ​ഗ​തി​യോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും നാം ​ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നു. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മി​ക​വി​ന്റെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മൂ​ഹ​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും 75 വ​ർ​ഷ​ത്തെ മ​ഹ​ത്താ​യ വാ​ർ​ഷി​ക​ങ്ങ​ൾ - പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്.

    1950ൽ ​എ​ളി​യ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​ഹ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി മാ​റു​ന്ന​തു​വ​രെ, സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ യാ​ത്ര ന​മ്മു​ടെ മ​ഹ​ത്താ​യ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.18 ദേ​ശീ​യ​ത​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന 12000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ അം​ഗീ​കൃ​ത​വും യു​നെ​സ്കോ​യു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്ത​തു​മാ​യ ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​സേ​നാ​നി​ക​ൾ ന​മ്മു​ടെ മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത​തു​പോ​ലെ, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള പൗ​ര​ന്മാ​രെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണ്. ഈ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ, ന​മ്മ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഐ​ക്യം, സ​മ​ഗ്ര​ത, മി​ക​വ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് ന​മു​ക്ക് പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ക്കാം. ജ​യ് ഹി​ന്ദ്!

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsFreedomUnityIndependance dayBahrain News
    News Summary - Freedom reflected in unity
    Similar News
    Next Story
    X