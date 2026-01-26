Begin typing your search above and press return to search.
    26 Jan 2026 11:37 AM IST
    26 Jan 2026 11:37 AM IST

    കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ​യി​ൽ ഇ​നി സൗ​ജ​ന്യ വൈ-​ഫൈ

    വി​നി​മ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​റ​പ്പെ​ട​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വൈ-​ഫൈ
    കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ​യി​ൽ ഇ​നി സൗ​ജ​ന്യ വൈ-​ഫൈ
    മ​നാ​മ: കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ വ​ഴി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​നി​മു​ത​ൽ അ​തി​വേ​ഗ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വം കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കോ​സ്‌​വേ​യി​ലെ ഡി​പ്പാ​ർ​ച്ച​ർ പ്രോ​സ​സി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ വൈ-​ഫൈ സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മാ​യും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​നും, യാ​ത്രാ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും ജോ​ലി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നും ഈ ​സേ​വ​നം ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും.

    വി​നി​മ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​റ​പ്പെ​ട​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വൈ-​ഫൈ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും യാ​ത്ര കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ധു​നി​ക​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​തു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും നി​ത്യേ​ന യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ബി​സി​ന​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടും.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ​ത​ന്നെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ​യി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി. കോ​സ്‌​വേ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

