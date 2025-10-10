Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 10:40 AM IST

    പ്രവാസികൾക്കായി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

    പ്രവാസികൾക്കായി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്
    മ​നാ​മ: ന​ട​ൻ പൃ​ഥ്വി​രാ​ജി​ന്റെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്, പൃ​ഥ്വി​രാ​ജ് ഫാ​ൻ​സ്‌ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യൂ​നി​റ്റും കിം​സ്‌ ഹെ​ൽ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മു​ഹ​റ​ഖും ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17ന് ​രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 വ​രെ കിം​സ്‌ ഹെ​ൽ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ക്യാ​മ്പ്.

    ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​പാ​ല​നം ഒ​രു വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി മാ​റി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം. കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്തു​ള്ള രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ന്ന​തി​നും സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    ജീ​വി​ത​ശൈ​ലീ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നും ഡോ​ക്ട​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ക്യാ​മ്പ് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടും. ഈ ​സേ​വ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും ഈ ​സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും മു​ഹ​റ​ഖ് കിം​സ്‌ ഹെ​ൽ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് താ​ഴെ​ക്കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള ലി​ങ്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKn7blhLk1xvcn8aMNp8TRwpdQ-4U_VEc9hKMFLfYwcXcdIw/viewform?usp=header. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക: സ്റ്റെ​ഫി: 3339 9190, നി​യാ​സ് 3442 6700, വൈ​ശാ​ഖ് 3411 5495.

    TAGS:Free medical campBahrain NewsExpatriatesgulf news malayalam
