Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 2:05 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 2:05 PM IST

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    representative image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു​വി​ന്റെ ജ​ന്മ​ദി​ന​മാ​യ ന​വം​ബ​ർ 14ന് ​ശി​ശു​ദി​ന​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി ഇ​മാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ശി​ശു​രോ​ഗ-​ദ​ന്ത​രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. വി​വി​ധ പോ​ഷ​കാ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന വൈ​റ​സു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും കു​ട്ടി​ക​ളെ ബോ​ധ​വാ​ന്മാ​രാ​ക്കു​ന്ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. വൈ​റ്റ​മി​ൻ ഡി ​ടെ​സ്റ്റും ഇ.​സി.​ജി യും ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ചെ​റി​യ തു​ക​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ലി​ജി ജോ​ൺ​സ​ൻ 38980006.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Childrenmedical campfreeBahrain
    News Summary - Free medical camp for children today
    Similar News
    Next Story
    X