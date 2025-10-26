Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 1:47 PM IST

    സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സും

    സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സും
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​ദ്‍ലി​യ​യി​ലെ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണി​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മ​ണി മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മ​ണി വ​രെ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ്. ക്യാ​മ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി അ​ടി​സ്ഥാ​ന ടെ​സ്റ്റു​ക​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. ടോ​ട്ട​ൽ കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ, ബ്ല​ഡ് ഷു​ഗ​ർ, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം, ക്രി​യാ​റ്റി​ൻ, യൂ​റി​ക് ആ​സി​ഡ്, എ​സ്.​ജി.​പി.​ടി പ​രി​ശോ​ധ​ന, വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ സൗ​ജ​ന്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​കും. പ്ര​ത്യേ​ക നി​ര​ക്കി​ൽ സ്ത​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന, 6.5 ദീ​നാ​റി​ന്‍റെ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​ർ, ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ, സൗ​ജ​ന്യ വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ.

    കൂ​ടാ​തെ, വി​റ്റാ​മി​ൻ ഡി, ​വി​റ്റാ​മി​ൻ ബി 12 ​എ​ന്നീ ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും വി​ദ​ഗ്ധോ​പ​ദേ​ശം നേ​ടാ​നു​മു​ള്ള ഈ ​അ​വ​സ​രം എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ന​മ്പ​റു​ക​ൾ: 34230825 (ശ്രീ​രാ​ജ്), 3218 7940 (ബി​ജു), 3389 6271 (സ​നി​ൽ), 3779 0277 (സൈ​ജു).

