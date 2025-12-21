Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 12:48 PM IST

    സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    കെ.​പി.​എ റി​ഫ ഏ​രി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​ഫ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റി​ഫ ഐ.​എം.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    നൂ​റോ​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക്യാ​മ്പ് കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും മു​ൻ ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ബി​ജു മ​ല​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. റി​ഫാ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സു​രേ​ഷ് ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ജ​ൻ നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഏ​രി​യ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബി​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ.​എം.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി നി​ഷ​ക്ക് കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മൊ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, റി​ഫാ ഏ​രി​യ കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്, സ്ഥാ​പ​ക ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ഗ​ത് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജ​മാ​ൽ കോ​യി​വി​ള, ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ന​ന്തു ശ​ങ്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​പി.​എ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി, ഡി​സ്ട്രി​ക് ക​മ്മി​റ്റി, പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​ക​മ്മി​റ്റി, ഏ​രി​യ മെം​ബേ​ർ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

