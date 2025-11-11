Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 11:40 AM IST

    സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പിൽ നിന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി, ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ദ്‌​ലി​യ​യി​ലെ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​മി​നാ​റും ന​ട​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം സാ​ഹി​ത്യ വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​റും വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ക്യാ​മ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​മി​നാ​റി​ന് ഡോ. ​ദേ​വി രാ​ധാ​മ​ണി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ശ്രീ​രാ​ജ് രാ​ജു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു​മോ​ൻ ശി​വ​രാ​മ​പ​ണി​ക്ക​ർ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ധ​നേ​ഷ് മു​ര​ളി, ചാ​രി​റ്റി വി​ങ്ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ​ക് ത​ണ​ൽ, മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗം മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ പി​ള്ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സ​നി​ൽ വ​ള്ളി​കു​ന്നം ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മീ​ഡി​യ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സൈ​ജു സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സു​മേ​ഷ് സു​ധാ​ക​ര​ൻ, ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ ര​മേ​ശ് രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഏ​രി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ര​ഞ്ജി​ത് വ​ർ​ഗീ​സ്, രാ​ജേ​ഷ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Free medical campBahrain Newsgulf news malayalam
