Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 9:05 AM IST

    സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി​യു​ടെ​യും കിം​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഐ.​വൈ.​സി.​സി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും കിം​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​വൈ.​സി.​സി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള 49ാമ​ത് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 വ​രെ മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ കിം​സ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ര​ക്ത​ത്തി​ലെ ക്രി​യാ​റ്റി​നി​ൻ, കൊ​ള​സ്‌​ട്രോ​ൾ, യൂ​റി​ക് ആ​സി​ഡ്, ട്രൈ​ഗ്ലി​സ​റൈ​ഡ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി. ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ, വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സൗ​ജ​ന്യ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നും ക്യാ​മ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്യാ​മ്പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ച​ന്ദ്രോ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സെ​യ്‌​ദ് ഹ​നീ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ർ​ഷാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ൻ​ഷാ​ദ് റ​ഹിം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്‌, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ്, ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ന​സ് റ​ഹിം, കിം​സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മേ​ധാ​വി പ്യാ​രി​ലാ​ൽ, ഐ.​വൈ.​സി.​സി മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ്റ്റെ​ഫി സാ​ബു, മു​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബേ​സി​ൽ നെ​ല്ലി​മ​റ്റം, വ​നി​ത​വേ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മാ​രി​യ​ത്ത് അ​മീ​ർ​ഖാ​ൻ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ജി​ഷ്, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    റ​ജീ​ന ഇ​സ്മ​യി​ൽ, കോ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കിം​സ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, അ​ഡ്മി​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, വി​വി​ധ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ച​ന്ദ്രോ​ത്ത്, അ​ൻ​ഷാ​ദ് റ​ഹീം, മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

