Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 2:08 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 2:08 PM IST

    പ്രവാസികള്‍ക്ക് സൗജന്യ നിയമ സഹായം…

    • നോര്‍ക്ക പ്രവാസി ലീഗല്‍ എയ്ഡ് സെല്‍; ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കും മലേഷ്യയിലേയ്ക്കും ലീഗല്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റുമാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു
    പ്രവാസികള്‍ക്ക് സൗജന്യ നിയമ സഹായം…
    Listen to this Article

    വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സി​ന്റെ പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ല്‍ എ​യ്ഡ് സെ​ല്ലി​ല്‍ (പി.​എ​ൽ.​എ.​സി) സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, മ​ലേ​ഷ്യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള​ള ലീ​ഗ​ല്‍ ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ട​ന്റു​മാ​രു​ടെ ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ള്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ത്ത് ര​ണ്ടു വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യം വേ​ണം. താ​ല്‍പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് 2026 ജ​നു​വ​രി 14 ന​കം അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 0471-2770540 0471-2770529 (പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഓ​ഫീ​സ് സ​മ​യ​ത്ത്) എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലോ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന നോ​ര്‍ക്ക ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ കോ​ണ്‍ടാ​ക്ട് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ടോ​ള്‍ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റു​ക​ളാ​യ 1800 425 3939 (ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ നി​ന്നും) +91-8802 012 345 (വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും, മി​സ്സ്ഡ് കോ​ള്‍ സ​ർ​വി​സ്) ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

