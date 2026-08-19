ഈന്തപ്പനയിലെ പഴങ്ങൾ സൗജന്യമായി എടുക്കാം; മരത്തിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച് ഉടമ

ഈന്തപ്പനയിലെ പഴങ്ങൾ സൗജന്യമായി എടുക്കാം; മരത്തിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച് ഉടമtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ ഹമദ് ടൗണിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പൗരന്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ തീരുമാനം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. തന്റെ വീടിന് മുന്നിലുള്ള ഈന്തപ്പനയിലെ പഴങ്ങൾ വഴിയാത്രക്കാർക്കും അയൽക്കാർക്കും സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ബഹ്റൈനി പൗരൻ മാതൃകയായത്. ‘നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മടികൂടാതെ എടുത്തോളൂ’ എന്നെഴുതിയ ഒരു ബോർഡും അദ്ദേഹം ഈന്തപ്പനയ്ക്ക് അരികിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ ആർക്കും പഴങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കാമെന്ന ഈ തുറന്ന ക്ഷണം ഏവരുടെയും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി.
ബഹ്റൈൻ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പരമ്പരാഗതമായ സൽക്കാരപ്രിയതയും അയൽസ്നേഹവും പരസ്പര സഹകരണവും വിളിച്ചോതുന്നതാണ് ഈ ലളിതമായ സംഭവം. ചെറിയൊരു കാര്യമണെങ്കിലും, മറ്റുള്ളവരുമായി നന്മകൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണെന്ന് ഈ സംഭവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
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