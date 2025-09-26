Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 10:46 AM IST

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ് സീ​സ​ൺ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സൗ​ജ​ന്യ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും
    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ് സീ​സ​ൺ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: ലോ​ക​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ജ്വ​ല്ല​റി റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സ് ഉ​ത്സ​വ​കാ​ല ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ർ​ണ, വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ പ​ർ​ച്ചേ​സി​നൊ​പ്പം സൗ​ജ​ന്യ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. ഈ ​ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19 വ​രെ എ​ല്ലാ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സ് ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​കും. 325 ദീ​നാ​റി​ന് വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ ര​ത്നാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ 10 ദീ​നാ​റി​ന്റെ സൗ​ജ​ന്യ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​ർ ല​ഭി​ക്കും. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​ണി​ക്കൂ​ലി​യി​ല്ലാ​തെ എ​ട്ട് ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം. പ​ഴ​യ 916 സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു കു​റ​വും വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ കി​ഴി​വു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.



    ഉ​ത്സ​വ​കാ​ലം ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണ്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ല്യ​വ​ത്താ​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്ക്ലൂ​സീ​വ് ഓ​ഫ​റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​വ​ർ​ഷം, ഓ​രോ പ​ർ​ച്ചേ​സി​നൊ​പ്പ​വും സൗ​ജ​ന്യ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​വും മൂ​ല്യ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    വ്യാ​ന, നു​വ, റോ​സെ​ല്ലെ തു​ട​ങ്ങി​യ സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫെ​സ്റ്റി​വ് എ​ഡി​ഷ​ൻ ജ്വ​ല്ല​റി​യാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ മ​റ്റൊ​രു ഹൈ​ലൈ​റ്റ്. വി​ല​യേ​റി​യ ര​ത്ന​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ, പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത വ​ജ്ര​ങ്ങ​ൾ, അ​പൂ​ർ​വ കു​ൻ​സൈ​റ്റ് എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച ഈ ​വി​സ്മ​യ​ക​ര​മാ​യ ഡി​സൈ​നു​ക​ളെ​ല്ലാം ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്ത്വം മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഓ​രോ പ​ർ​ച്ചേ​സി​നൊ​പ്പ​വും സൗ​ജ​ന്യ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​ന്തോ​ഷം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

