Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ടം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 9:00 AM IST

    ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി വാ​ട്സ്ആ​പ് വ​ഴി ത​ട്ടി​പ്പ്; ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം
    ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി വാ​ട്സ്ആ​പ് വ​ഴി ത​ട്ടി​പ്പ്; ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്
    cancel

    മ​നാ​മ: വാ​ട്സ്ആ​പ് വ​ഴി പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രോ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രോ ആ​യി ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ത്തു​ക​യും പ​ണം ബാ​ങ്ക് വ​ഴി ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, പൊ​ലീ​സ് ശ​ക്ത​മാ​യ ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്ത് വി​ശ്വാ​സം ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം എ​ന്ന് ​പൊ​ലീ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഹി​ദ്ദ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി കേ​ണ​ൽ ഡോ. ​ഉ​സാ​മ ബ​ഹ​ർ 'അ​ൽ അ​മാ​ൻ' സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഒ​രു മാ​താ​വ് ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വം ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി: മ​ക​ളു​ടെ ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട വാ​ട്സ്ആ​പ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് മാ​താ​വി​ന് സി.​പി.​ആ​ർ. കാ​ർ​ഡി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പ് ചോ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സ​ന്ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ചു. എ​ന്തി​നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്, ‘പി​ന്നീ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാം, ഉ​ട​ൻ ഫോ​ട്ടോ അ​യ​ച്ചു​ത​ര​ണം’ എ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് മാ​താ​വ് കാ​ർ​ഡി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ, മാ​താ​വി​ന്റെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ പ​ണ​വും ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി എ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം പു​റ​ത്ത​റി​യു​ന്ന​ത്.

    മ​ക​ളു​ടെ വാ​ട്സ്ആ​പ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും മാ​താ​വു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​ത് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര​നാ​ണെ​ന്നും പി​ന്നീ​ടാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യ​ത്. നി​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്ക​രു​ത്. അ​വ​ർ ആ​രാ​യി​രു​ന്നാ​ലും, ഒ​രു ഫോ​ൺ കോ​ൾ ചെ​യ്ത്, അ​വ​ർ​ക്ക് ആ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തി​നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​തെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ തെ​റ്റി​ല്ല. ഇ​ത് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​സാ​മ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത ന​മ്പ​റു​ക​ളോ​ടോ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ടോ പ്ര​തി​ക​രി​ക്ക​രു​ത്. ഇ​ര​യാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ബാ​ങ്കി​നെ വി​ളി​ച്ച് ത​ട്ടി​പ്പ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യും ബാ​ങ്ക് കാ​ർ​ഡ് മ​ര​വി​പ്പി​ക്കാ​നോ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നോ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക. ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര​ൻ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പാ​സ്‌​വേ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ റീ​സെ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക. സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ ആ​യ 992ൽ ​വി​ളി​ച്ച് ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ത​ട്ടി​പ്പ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യും വേ​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fraudPolice issuegulfnewsBahrainWhatsApp
    News Summary - Fraud through WhatsApp using impersonation; Police issue alert
    Similar News
    Next Story
    X