    Posted On
    24 Jan 2026 11:23 AM IST
    Updated On
    24 Jan 2026 11:23 AM IST

    വി​ദേ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്; അ​ന​ധി​കൃ​ത ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് പൂ​ട്ടി​ച്ചു

    ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ൻ പി​ടി​യി​ൽ
    വി​ദേ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്; അ​ന​ധി​കൃ​ത ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് പൂ​ട്ടി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: വി​ദേ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​നം പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പൂ​ട്ടി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ക്കാ​ര​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് വ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ് പു​റ​ത്താ​യ​ത്.വി​വി​ധ വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടേ​തെ​ന്ന പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ ബി​രു​ദ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. പ​ണം വാ​ങ്ങി പ​രീ​ക്ഷ​യോ പ​ഠ​ന​മോ കൂ​ടാ​തെ​യാ​ണ് ഇ​വ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ഴി​യും മ​റ്റും പ​ര​സ്യം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ആ​ളു​ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.അ​ധ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്താ​നോ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നോ ഉ​ള്ള ഒ​രു​വി​ധ ലൈ​സ​ൻ​സും ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ആ​ന്റി ക​റ​പ്ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി വി​ഭാ​ഗം, വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ, വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ക്ലാ​സ് റൂ​മു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Fraud in the name of foreign certificates; Unauthorized institute closed
