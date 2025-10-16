Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 9:23 AM IST

    എ​സ്.​എം.​എ​സ് വ​ഴി വ്യാ​ജ ലി​ങ്കു​ക​ൾ അ​യ​ച്ച് ത​ട്ടി​പ്പ് വ്യാ​പ​കം; പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    
    പ്രമുഖ ഡെ​ലി​വ​റി കമ്പനിയുടെ പേ​രി​ൽ വ​രു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ട്രാ​ഫി​ക്കി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ വ​രു​ന്ന വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: വ്യാ​ജ എ​സ്.​എം.​എ​സി​ലൂ​ടെ പ​ണം ത​ട്ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം രാ​ജ്യ​ത്ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ന്നു. ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലും ഡെ​ലി​വ​റി എ​ന്ന പേ​രി​ലും വ്യാ​ജ​മാ​യി സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ​ണം അ​ട​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് അ​യ​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​എം.​എ​സ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ന്‍റി ക​റ​പ്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സെ​ക്യൂ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ന​ൽ​കു​ന്ന ലി​ങ്ക് ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്താ​ൽ ബാ​ങ്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് സ്വ​കാ​ര്യ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം ചോ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്കി​ന്‍റെ പേ​രി​ലും പ്രമുഖ ഡെ​ലി​വ​റി​ കമ്പനിയു​ടെ പേ​രി​ലു​മാ​ണ് വ്യാ​ജ​മാ​യി സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന ലി​ങ്കു​ക​ളി​ൽ ആ​രും ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും ട്രാ​ഫി​ക് ഫൈ​നു​ക​ൾ അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​വും അം​ഗീ​കൃ​ത​വു​മാ​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളും മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന​വ​ർ ഉ​ട​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ 992 എ​ന്ന ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച് വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

