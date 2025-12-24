Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 11:23 AM IST

    ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ത​ട്ടി​പ്പ്; പാ​കി​സ്താ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് 538 ദീ​നാ​ർ ന​ഷ്ട​മാ​യി

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ മാ​റി മാ​റി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര​ൻ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്
    ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ത​ട്ടി​പ്പ്; പാ​കി​സ്താ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് 538 ദീ​നാ​ർ ന​ഷ്ട​മാ​യി
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഫു​ഡ് പാ​ക്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ഴി ന​ട​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 538 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​ർ ന​ഷ്ട​മാ​യി. ആ​റ് മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ഴി ഒ​രാ​ൾ യു​വാ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    വി​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷം മാ​ത്രം പ​ണം ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഗ്ദാ​നം. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ മാ​റി മാ​റി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര​ൻ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം പ​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് യു​വാ​വി​ൽ നി​ന്ന് പ​ണം വാ​ങ്ങി​യ​ത്. യു​വാ​വി​ന്റെ ശി​പാ​ർ​ശ​യി​ൽ സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നും ജോ​ലി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റി​യ ശേ​ഷം വി​സ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​യാ​ൾ കാ​ല​താ​മ​സം വ​രു​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. രേ​ഖ​ക​ളി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണ​മാ​ണ് താ​മ​സ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം യു​വാ​വി​നെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ടു​വി​ൽ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി യു​വാ​വി​നെ ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്ത് മു​ങ്ങി.

    അ​തി​ർ​ത്തി​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​ങ്കീ​ർ​ണ്ണ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ജോ​ലി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ​യും വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ആ​ദ്യം നി​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കും.

    ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു​ള്ള അ​ഴി​മ​തി​ക​ളോ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ആ​ന്റി ക​റ​പ്ഷ​ൻ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​യു​ടെ 992 എ​ന്ന ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റി​ൽ ഉ​ട​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

