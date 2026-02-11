Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഫാ. ജോളി വടക്കന്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 1:40 PM IST

    ഫാ. ജോളി വടക്കന് സ്വീകരണം നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    ഫാ. ജോളി വടക്കന് സ്വീകരണം നൽകി
    cancel
    camera_alt

    ഫാ. ​ജോ​ളി വ​ട​ക്ക​ന് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന‍ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ വി​ശ്വാ​സ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​പ്പോ​സ്തോ​ലി​ക് വി​സി​റ്റേ​റ്റ​ർ ആ​യി നി​യ​മി​ത​നാ​യ റ​വ. ഫാ. ​ജോ​ളി വ​ട​ക്ക​ന് സിം​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, മ​നാ​മ ‘സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട്’ ച​ർ​ച്ച് വി​കാ​രി​യും റെ​ക്ട​റു​മാ​യ ഫാ. ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് പി. ​ജോ​സേ​ഫി​ന്റെ​യും, അ​വാ​ലി ‘അ​വ​ർ ലേ​ഡി ഓ​ഫ് അ​റേ​ബ്യ’ ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ വി​കാ​രി​യും റെ​ക്ട​റു​മാ​യ ഫാ. ​സ​ജി തോ​മ​സി​ന്റെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ വി​ശ്വാ​സ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ കാ​ണു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന ഫാ. ​ജോ​ളി വ​ട​ക്ക​ൻ സിം​സ് ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന് ​അ​ദാ​രി പാ​ർ​ക്കി​ലെ ന്യൂ ​സീ​സ​ൺ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘ര​ജ​താ​ര​വം’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് സിം​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​ടി. ജോ​സ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നെ​ൽ​സ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്, സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പോ​ൾ ഉ​റു​വ​ത്ത്, കോ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബെ​ന്നി വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലെ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ 25 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സിം​സി​നെ ന​യി​ച്ച നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ​യും വി​വാ​ഹ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും 25 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ട​വ​രെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Fr. Jolly welcomed Vadakkan
    Similar News
    Next Story
    X