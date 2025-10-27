Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 2:37 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 2:37 PM IST

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി ഫാ. ​ഡൈ​സ​ൺ യേ​ശു​ദാ​സ്

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി ഫാ. ​ഡൈ​സ​ൺ യേ​ശു​ദാ​സ്
    മ​നാ​മ: മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യ സ​​ഹാ​​യ സെ​​ൽ​​സോ, ആ​​ന്റ​​ണി വി​​ൻ​​സെ​​ന്റ് ജോ​​ർ​​ജ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ തി​രോ​ധാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് അ​ൽ ഖ​റാ​ത്ത​യു​മാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​ല്ലം​കോ​ട് ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​ഡൈ​സ​ൺ യേ​ശു​ദാ​സ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കാ​ണാ​താ​യി​ട്ട് മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഖ​രാ​ത്തെ​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ഷ​യം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ അ​റി​വി​ലേ​ക്ക് എ​ത്ര​യും വേ​ഗം എ​ത്തി​ക്കാ​മെ​ന്നും തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ൻ പൊ​ഴി​യൂ​ർ ഷാ​ജി, കൊ​ച്ചു​തു​റ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ഇ​ര​വി പു​ത്ത​ൻ​തു​റ സൂ​സേ എ​ന്നി​വ​രും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​റു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഫാ. ​ഡൈ​സ​ൺ യേ​ശു​ദാ​സി​നെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    X