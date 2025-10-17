Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 6:57 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 6:57 AM IST

    സ്കൂ​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നാ​ലു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വം; കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ച് വ​നി​ത ഡ്രൈ​വ​ർ

    മ​രി​ച്ച ഹ​സ​ൻ അ​ൽ മ​ഹ​രി

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ ബ​സി​നു​ള്ളി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ നാ​ലു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ അ​ന​ധി​കൃ​ത വ​നി​ത ഡ്രൈ​വ​ർ കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഡെ​മി​സ്താ​നി​ലെ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ മ​ഹ​രി എ​ന്ന കു​ട്ടി​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഡ്രൈ​വ​ർ കു​ട്ടി​യെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തെ വാ​ഹ​നം പൂ​ട്ടി പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടു​മൂ​ല​മു​ള്ള ത​ള​ർ​ച്ച കാ​ര​ണം കു​ട്ടി മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    40 വ​യ​സ്സു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​യാ​യ ഡ്രൈ​വ​ർ, ത​നി​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള മ​തി​യാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ന​ഴ്‌​സ​റി​ക​ളി​ലേ​ക്കും സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കു​ട്ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. നോ​ർ​ത്തേ​ൺ ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സ് എ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് ഫാ​മി​ലി ആ​ൻ​ഡ് ചൈ​ൽ​ഡ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ന് ശേ​ഷം ഹ​സ​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​ൻ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. കു​ട്ടി​യു​ടെ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ബാ​ർ​ബാ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഈ ​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​വാ​ര സെ​ഷ​നി​ൽ ഒ​രു അ​ടി​യ​ന്ത​ര നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ളും പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളും ക്ലാ​സി​ൽ വ​രാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വ​രം ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഒ​രു കു​ട്ടി​യെ​യും വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ മ​റ​ന്നു​പോ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു സം​വി​ധാ​നം ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും സ്കൂ​ളു​ക​ളും കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ട​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

