Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 1:57 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 1:57 PM IST

    എ.​എ​സ്.​യു​വി​ൽ നാ​ല് പു​തി​യ പി​എ​ച്ച്.​ഡി

    ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ ഡ​ബ്ല്യു.​ഐ.​എ​സ്.​ഇ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്
    എ.​എ​സ്.​യു​വി​ൽ നാ​ല് പു​തി​യ പി​എ​ച്ച്.​ഡി
    എ.​എ​സ്.​യു​വി​ലെ​യും ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ ഡ​ബ്ല്യു.​ഐ.​എ​സ്.​ഇ​യി​ലെ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​രാ​റൊ​പ്പി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​മാ​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക-​ഗ​വേ​ഷ​ണ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി (എ.​എ​സ്.​യു) ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ വേ​ൾ​ഡ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ​യ​ൻ​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​മാ​യി (ഡ​ബ്ല്യു.​ഐ.​എ​സ്.​ഇ) ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ബി​സി​ന​സ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ങ്, പ​ബ്ലി​ക് ലോ, ​പ്രൈ​വ​റ്റ് ലോ ​എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ല് പു​തി​യ പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​കും.

    ഈ ​ക​രാ​ർ ഇ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും നൂ​ത​ന ശാ​സ്ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​നും തൊ​ഴി​ൽ ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​നും ക​ഴി​വു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​രു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഹാ​ഷെ​മൈ​റ്റ് കി​ങ്ഡം ഓ​ഫ് ജോ​ർ​ഡ​ന്റെ അം​ബാ​സ​ഡ​റും ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റി​ക് കോ​ർ​പ്സ് ഡീ​നു​മാ​യ റ​മി സാ​ലി​ഹ് വ്രൈ​ക​ത്ത് അ​ൽ അ​ദ്വാ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ.​എ​സ്.​യു ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​ഫ​സ​ർ വ​ഹീ​ബ് അ​ൽ ഖാ​ജ​യും സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. എ.​എ​സ്.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ ഹാ​തം മ​സ്രി​യും ഡ​ബ്ല്യു.​ഐ.​എ​സ്.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ ജാ​ഫ​ർ അ​ൽ ഫ​നാ​ത്സെ​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.ഈ ​പു​തി​യ ക​രാ​ർ ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു ന​ൽ​കു​ക​യും അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ​ഠ​ന-​ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള ഇ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ങ്ക് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും​ചെ​യ്യും

