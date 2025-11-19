Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    19 Nov 2025 2:03 PM IST
    19 Nov 2025 2:03 PM IST

    നാല് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ സഫലമായ പ്രവാസജീവിതം; നന്ദിയോടെ നാടണയാനൊരുങ്ങി വർഗീസും ലാലിയും

    നാല് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ സഫലമായ പ്രവാസജീവിതം; നന്ദിയോടെ നാടണയാനൊരുങ്ങി വർഗീസും ലാലിയും
    വ​ർ​ഗീ​സ് ടി. ​ഐ​പ്പും കു​ടും​ബ​വും

    നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട സേ​വ​ന​ത്തി​ന് വി​ട​ചൊ​ല്ലി, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്നേ​ഹോ​ഷ്മ​ള​ത​ക്കും അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ വ​ർ​ഗീ​സ് ടി. ​ഐ​പ്പും ഭാ​ര്യ ലാ​ലി​യും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു. ആ​ല​പ്പു​ഴ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ വ​ർ​ഗീ​സ് 1981 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30നാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് മ​ണ്ണി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് 1982ൽ ​ബാ​പ്‌​കോ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ടു​ള്ള നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ലം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ ബാ​പ്‌​കോ​ക്കു​വേ​ണ്ടി അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് തി​ര​ശ്ശീ​ല​യി​ടു​ന്ന​ത്. ത​ന്നെ ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ച സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ജോ​ൺ ഐ​പ്പ്, പ​രേ​ത​നാ​യ മാ​ത്യു ടി. ​ഐ​പ്പ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും സ്നേ​ഹ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി​യോ​ടെ സ്മ​രി​ക്കു​ന്നു. തൊ​ഴി​ലി​ട​ത്തോ​ടു​ള്ള വി​ശ്വ​സ്ത​ത, സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത, ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ര്യാ​യ​മാ​യാ​ണ് വ​ർ​ഗീ​സ് ഓ​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക. ത​നി​ക്ക് വ​ള​രാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള ക​ട​പ്പാ​ട് എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​കും.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് പു​റ​മെ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സി​റി​യ​ൻ പ​ള്ളി​യു​ടെ സ​ജീ​വ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു വ​ർ​ഗീ​സും കു​ടും​ബ​വും. പ​ള്ളി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബ​ർ, ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ, സീ​നി​യ​ർ സി​റ്റി​സ​ൺ​സ് ഫെ​ലോ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ നി​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു.

    1985ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ ഭാ​ര്യ ലാ​ലി വ​ർ​ഗീ​സ്, ക​ഴി​ഞ്ഞ 35 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജി.​പി.​ഐ.​സി, ആ​ൽ​ബ എ​ന്നി​വ​യി​ലും വി​വി​ധ ബാ​പ്‌​കോ പ്രോ​ജ​ക്റ്റു​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ രം​ഗ​ത്ത് ത​ന്റേ​താ​യ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​വ​രു​ടെ ഇ​ര​ട്ട മ​ക്ക​ളാ​യ ബി​നോ​ജ് ഐ​പ്പ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ബി​നി​ത് അ​ല​ക്സ് വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ജ​നി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലാ​ണ്. ഇ​രു​വ​രും പോ​സ്റ്റ് ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ​മാ​രാ​ണ്. ബി​നോ​ജ് ഇ​പ്പോ​ൾ യു.​കെ​യി​ലാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഡോ. ​രേ​യ​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ.

    ബി​നി​ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ജി.​കെ.​എ​ൻ എ​യ്‌​റോ​സ്‌​പേ​സി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. ക്രൈ​സ്റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ പി​എ​ച്ച്.​ഡി സ്കോ​ള​റാ​യ സോ​ണു​വാ​ണ് ബി​നി​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ര്യ.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്ത് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്കും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്കും റോ​യ​ൽ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കും ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചാ​ണ് വ​ർ​ഗീ​സും കു​ടും​ബ​വും നാ​ട​ണ​യു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ​ഷ്മ​ള​ത​യും പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യും ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​യും എ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും യാ​ത്ര​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Four decades of fruitful exile; Varghese and Lali prepare to return home with gratitude
