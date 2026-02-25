Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    25 Feb 2026 12:06 PM IST
    25 Feb 2026 12:06 PM IST

    ഈ​സ്റ്റ് സി​ത്ര​യി​ൽ ര​ണ്ട് പു​തി​യ പ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക് ശി​ലയിട്ടു

    ഈ​സ്റ്റ് സി​ത്ര​യി​ൽ ര​ണ്ട് പു​തി​യ പ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക് ശി​ലയിട്ടു
    ഈ​സ്റ്റ് സി​ത്ര​യി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന പു​തി​യ പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​ന ക​ർ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഈ​സ്റ്റ് സി​ത്ര ഹൗ​സി​ങ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി ര​ണ്ട് പു​തി​യ പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​ന ക​ർ​മ്മം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പു​തു​താ​യി സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ഈ ​ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി​യി​ൽ നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വ. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 60 പ​ള്ളി​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നും ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി.

    അ​ൽ ബു​റാ​ഖ് എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മ​സ്ജി​ദ് 2,003 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ്ണ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ന്ന പ​ള്ളി​യി​ൽ 750 പേ​ർ​ക്ക് ഒ​രേ​സ​മ​യം പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കാം. താ​ഴ​ത്തെ നി​ല പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും മു​ക​ളി​ല​ത്തെ നി​ല സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ള്ളി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി നാ​ല് വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​വും ഇ​തി​ലു​ണ്ടാ​കും. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​സ്ജി​ദാ​യ കു​മൈ​ൽ ബി​ൻ സി​യാ​ദ് മ​സ്ജി​ദ് 2,118 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ്ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. 600 പേ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ര​ണ്ട് നി​ല കെ​ട്ടി​ട​മാ​യാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ച് ക​ട​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വാ​ണി​ജ്യ സ​മു​ച്ച​യ​വും വി​ശാ​ല​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ജ​ഫാ​രി വ​ഖ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ സാ​ലി​ഹ്, കാ​പ്പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്വാ​ലി​ഹ് ത​റാ​ദ, എം.​പി​മാ​രാ​യ മൊ​ഹ്സി​ൻ അ​ൽ അ​സ്ബൂ​ൽ, ജ​ലീ​ല അ​ൽ സ​യ്യി​ദ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​രും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളും ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Foundation StoneBahrain
